Автоэксперт рассказал о вреде «пенсионерского» стиля езды для двигателя

Автоэксперт Алексей Ревин рассказал, почему «пенсионерский» стиль езды (плавный разгон с ранними переключениями на повышенную передачу — прим.) вреден для мотора. Его мнение опубликовано в журнале «За рулем».

Он пояснил, что работа двигателя с большой нагрузкой и малыми оборотами, чему способствуют современные коробки передач, не продлевают срок службы автомобиля.

«Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже, — указал специалист.

Ревин отметил, что для увеличения ресурса двигатель нуждается в периодическом повышении оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара, а также и для прочистки элементов турбокомпрессора.

Для того, чтобы продлить срок службы двигателя специалист советует выехать на свободную магистраль и двигаться при оборотах двигателя выше пяти тысяч оборотов в минуту на протяжении минимум получаса. При скорости порядка ста километров в час в случае с механической КПП нужно ехать на четвертой передаче, на автомобилях с автоматом нужно выбрать ручной режим управления и переключиться на одну или две передачи ниже.

Такой совет, подчеркнул Ревин, подходит только для «водителей, исповедующих спокойный стиль езды».

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