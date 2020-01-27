Названа дата премьеры нового поколения Kia Sorento

Кроссовер Kia Sorento нового поколения будет представлен на специальном мероприятии в Южной Корее 17 февраля. Об этом 27 января сообщает The Korean Car Blog.

По данным издания, новый кроссовер получит более угловатый кузов и станет больше своего предшественника. В салоне появится полностью цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система нового поколения, а также беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

Помимо бензиновых и дизельных моторов, новинка должна получить гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя. Также рассматривается вопрос выпуска модели с водородным агрегатом.

Кроме того, Kia Sorento 2020 модельного года оснастят новыми системами безопасности и помощи водителю.

1 ноября сообщалось, что на российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство кроссовера Kia Soul третьего поколения.