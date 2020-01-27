Прямой эфир

Названа дата премьеры нового поколения Kia Sorento

0
Фото: Kia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кроссовер Kia Sorento нового поколения будет представлен на специальном мероприятии в Южной Корее 17 февраля. Об этом 27 января сообщает The Korean Car Blog.

По данным издания, новый кроссовер получит более угловатый кузов и станет больше своего предшественника. В салоне появится полностью цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система нового поколения, а также беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

Помимо бензиновых и дизельных моторов, новинка должна получить гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя. Также рассматривается вопрос выпуска модели с водородным агрегатом.

Кроме того, Kia Sorento 2020 модельного года оснастят новыми системами безопасности и помощи водителю.

1 ноября сообщалось, что на российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство кроссовера Kia Soul третьего поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме предложили штрафовать за использование гаджетов за рулем
В России запатентовали гибридный суперкар Lamborghini Sian FKP 37
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020