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В России запатентовали гибридный суперкар Lamborghini Sian FKP 37

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Фото: Lamborghini
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В базе Федерального института промышленной собственности в понедельник, 27 января, были опубликованы изображения нового автомобиля, патентообладателем которого является Automobili Lamborghini S.p.A.

Судя по изображениям, речь идет о первом в истории итальянской марки Lamborghini гибридном суперкаре Sian FKP 37. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 6,5-литрового бензинового мотора и электрического двигателя. Суммарная отдача агрегата составляет 820 л.с. Коробка передач — семиступенчатый «робот».

От 0 до 100 км/ч Lamborghini Sian FKP 37 разгоняется за 2,8 с. Максимальная скорость автомобиля достигает 350 км/ч. Всего будет выпущено 63 такие машины.

13 января сообщалось, что российские дилеры компании Lamborghini начали принимать заказы на новый суперкар Huracan Evo RWD.

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