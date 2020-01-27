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В Подмосковье появились новые дорожные камеры

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Фото: «МВС Груп»
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На дорогах Московской области появились новые комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые установлены в защитном коробе на крыше легковых автомобилей. Об этом 27 января сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что новые комплексы построены на базе седанов Lada Granta. Сама камера способна измерять скорость до 350 км/ч на расстоянии до 100 м. В Подмосковье на такие комплексы впоследствии заменят все передвижные камеры на треногах.

В результате замен треног на камеры нового образца общее число комплексов не изменится: в Подмосковье функционируют 1,2 тыс. стационарных камер видеофиксации нарушений ПДД и 200 мобильных.

17 октября стало известно, что Министерство транспорта РФ разработало методику размещения камер фиксации нарушений правил дорожного движения на российских трассах.

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