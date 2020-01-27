Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos в России

Продажи нового корейского кроссовера Kia Seltos на российском рынке начнутся 2 марта. Об этом 27 января пишет Motor со ссылкой на участников форума Seltos.Club.

В России цены на модель в комплектации Luxe будут начинаться от 1 349 900 рублей. Такая версия кроссовера оснащается 149-сильным двухлитровым бензиновым двигателем, вариатором и передним приводом.

Длина нового кроссовера Kia Seltos составляет 4370 мм, высота — 1615 мм, а колесная база — 2630 мм. Объем багажника достигает 498 л. Спинки задних сидений могут быть сложены в пропорции 60:40, при их складывании образуется ровная поверхность.

Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.

24 января стало известно, что Kia представит 5 февраля на индийском автосалоне в Нью-Дели концептуальный компактный кроссовер QYi.