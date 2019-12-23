Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Корейская компания Kia объявила стоимость нового кроссовера Seltos для продаж на российском рынке.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 23 декабря, цены на модель в комплектации Luxe будут начинаться от 1 349 900 рублей. Такая версия кроссовера оснащается двухлитровым бензиновым двигателем, вариатором и передним приводом.

Длина нового кроссовера Kia Seltos составляет 4370 мм, высота — 1615 мм, а колесная база — 2630 мм. Объем багажника достигает 498 л. Спинки задних сидений могут быть сложены в пропорции 60:40, при их складывании образуется ровная поверхность.

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.

6 ноября сообщалось, что Kia представила новый концептуальный купе-кроссовер Futuron с полностью стеклянной крышей.