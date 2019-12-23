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«АвтоВАЗ» сертифицировал новую версию Lada Largus для полиции

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сертифицировал новую модификацию модели Lada Largus для транспортировки полицейских нарядов со служебными собаками. Это следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта.

Согласно документу, автомобиль будет выпускаться в модификациях с бензиновыми двигателями мощностью 87 л.с. и 106 л.с., а также с мотором, работающим на сжатом природном газе.

В базовое оснащение спецверсии Lada Largus войдут подушка безопасности водителя и система вызова экстренных оперативных служб. Дополнительно автомобиль можно оборудовать электроблокировкой замков дверей, кондиционером, подушкой безопасности переднего пассажира, боковыми подушками безопасности, аудиосистемой, навигацией, бортовым компьютером, системой помощи при парковке, светоакустической панелью на крыше.

6 декабря стало известно, что в России сертифицировали специальные версии седана Lada Granta, которые будут использоваться в Росгвардии и военной полиции.

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