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Названы самые популярные кроссоверы стоимостью от 3 до 4 млн рублей

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Фото: autostat.ru
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Эксперты «Автостата» по итогам десяти месяцев 2019 года составили рейтинг самых популярных в России новых кроссоверов со средневзвешенной ценой от 3 до 4 млн рублей. Об этом в понедельник, 23 декабря, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

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Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций.

Так, первое место в рейтинге занимает Toyota Land Cruiser Prado — с января по октябрь продано 11 889 таких машин со средней стоимостью 3 млн 777 тыс. рублей. На второй строчке находится Lexus RX с результатом 7315 проданных экземпляров и средневзвешенной ценой 3 млн 803 тыс. рублей. Третье место занимает BMW X3 — 4866 проданных машин. Средняя цена автомобиля составляет 3 млн 676 тыс. рублей.

В топ-10 наиболее популярных новых кроссоверов со средневзвешенной ценой от 3 до 4 млн рублей по итогам января–октября вошли также BMW X4 (2706 ед.; 3 млн 810 тыс. рублей), Audi Q5 (2621 ед.; 3 млн 516 тыс. рублей), Volvo XC60 (2510 ед.; 3 млн 765 тыс. рублей), Volkswagen Teramont (2131 ед.; 3 млн 401 тыс. рублей), Mazda CX-9 (1528 ед.; 3 млн 091 тыс. рублей), Infiniti QX50 (1107 ед.; 3 млн 430 тыс. рублей) и Land Rover Discovery Sport (1097 ед.; 3 млн 523 тыс. рублей).

26 ноября сообщалось, что среднегодовой пробег автомобилей премиум-сегмента в России в 2019 году составил 15,5 тыс. км.

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