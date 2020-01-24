Cadillac Аль Капоне уйдёт с молотка

Пуленепробиваемый Cadillac Аль Капоне выставили на аукцион. Стартовая цена машины 1928 года выпуска 1 миллион долларов. На ней ездил самый известный гангстер в истории. Специально для него автомобиль модифицировали. Двери покрыли металлом, а заднее и боковые стёкла оборудовали механизмом автооткрывания — для стрельбы из пистолета. Кадиллак даже был перекрашен, чтобы выглядеть как полицейский. Вместе с машиной покупатель получит архивные документы о Капоне.