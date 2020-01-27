Mercedes-Benz отзовет в России 151 минивэн

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает с российского рынка для ремонта 151 минивэн V-Class. Об этом 27 января сообщает Росстандарт.

Отмечается, что у машин, выпущенных с января по февраль 2019 года, во время аварии может некорректно сработать подушка безопасности переднего пассажира. При этом некоторые части передней панели, в которой смонтирована подушка безопасности, могут быть выброшены в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле.

Дилеры компании Mercedes-Benz оповестят владельцев отзываемых автомобилей V-Class о необходимости приехать в сервис для проведения бесплатных ремонтных работ.

22 января сообщалось, что Toyota отзовет 3,4 млн своих автомобилей по всему миру.