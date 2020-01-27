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В Госдуме предложили штрафовать за использование гаджетов за рулем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский выступил за полный запрет на использование за рулем планшетов, умных часов, электронных браслетов и других гаджетов. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает «Парламентская газета».

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Отмечается, что с 2007 года в России правила дорожного движения запрещают автомобилистам на ходу разговаривать по телефону, если тот не оборудован устройством для ведения переговоров без использования рук.

Однако, по словам Афонского, с тех пор на смену сотовым телефонам пришли смартфоны, электронные браслеты, смарт-часы, планшеты и другие гаджеты, которые находятся вне правового поля.

«Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулем. Всё это отвлекает и провоцирует аварийные ситуации», — заявил Владимир Афонский.

Депутат полагает, что необходимо разработать механизм фиксации подобных случаев с последующим наказанием за них.

20 января сообщалось, что депутат Госдумы Александр Старовойтов предложил ввести наказание за проведение прямых эфиров в Instagram при управлении машиной во время движения. При этом для определения степени наказания за выход в эфир за рулем необходимо мнение экспертов.

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