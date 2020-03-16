Продажи электромобилей в России в феврале упали на 42,3%

В феврале 2020 года на российском рынке было продано 15 электромобилей, что на 42,3% меньше, чем год назад. Об этом 16 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что из приобретенных в феврале в России электрокаров шесть принадлежали бренду Tesla, по четыре — Jaguar и Nissan, один — марке Hyundai.

Что касается географии, шесть электромобилей куплены в Москве. Остальные девять (по одному на регион) приобрели жители Камчатки, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Башкортостана, Свердловской, Тамбовской, Томской, Челябинской областей.

5 марта сообщалось, что в России к 2023 году планируется разработать мобильное приложение, в котором появится карта с данными о месторасположении электрозаправочных станций.