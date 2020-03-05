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В России появится новый сервис для владельцев электромобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России к 2023 году планируется разработать мобильное приложение, в котором появится карта с данными о месторасположении электрозаправочных станций. Об этом 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя разработчика НП «Глонасс» Ярослава Федосеева.

«Приложение станет бесплатным и будет доступно каждому, у кого есть электромобиль. Открыв его, водитель сможет точно рассчитать свою поездку с учетом наличия электрозаправок на своем маршруте», — пояснил Ярослав Федосеев.

Кроме того, с помощью приложения можно будет рассчитать примерное время зарядки автомобиля, а также найти информацию о стоянках для велосипедов и самокатов.

В перспективе в новом мобильном приложении появятся данные о расположении газовых автомобильных заправок.

26 ноября сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал законопроект об освобождении столичных владельцев электромобилей от транспортного налога.

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