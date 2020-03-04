Новый Ford Transit переведут на электричество

Компания Ford выпустила тизер нового поколения коммерческой модели Transit. Об этом в среду, 4 марта, сообщает Motor1.

По данным издания, автомобиль получит полностью электрическую силовую установку и появится на рынке США и Канады в 2022 году. Подробностей об электродвигателе пока нет. Но известно, что машина будет предлагаться в нескольких версиях, в том числе с длинной базой и высокой крышей.

Модель оснастят системами распознавания пешеходов, предупреждения о столкновении, экстренного торможения и контроля рядности движения.

23 января стало известно, что Ford приступит к выпуску нового поколения модели Mondeo во второй половине 2021 года. Автомобиль будет выпускаться в кузовах хетчбэк и универсал. Производить седан фирма не планирует.