«АвтоВАЗ» начал выпуск топовой версии Lada Xray Cross

Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба компании.

От обычной модели новинка отличается несколькими оригинальными внешними элементами, окрашенными в черный цвет: крышей, корпусами боковых зеркал и легкосплавными колесными дисками.

Кроме того, Lada Xray Cross Instinct оснащается новой мультимедийной системой «Яндекс.Авто», в которую входят сервисы «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Браузер». Также с помощью новой системы можно оплачивать топливо на автозаправочных станциях, не выходя из автомобиля.

Отмечается, что новая серия автомобиля станет флагманом линейки кроссоверов XRAY Cross. Стоимость автомобиля пока не сообщается.

2 марта сообщалось, что установка руля с водительской подушкой безопасности на обновленный внедорожник Lada 4×4 пока откладывается.