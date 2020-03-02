«АвтоВАЗ» отложил установку передней подушки безопасности на Lada 4×4

Установка руля с водительской подушкой безопасности на обновленный внедорожник Lada 4×4 пока откладывается. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «Лада Онлайн».

Отмечается, что в марте на «АвтоВАЗе» собирались доработать руль и рулевую колонку на Lada 4×4, но планы изменились. На внедорожник планировалось устанавливать рули японской фирмы «ТАКАТА Рус», однако «АвтоВАЗ» разорвал контракт с этой фирмой. Когда появится новый руль на Lada 4×4, пока неизвестно.

Продажи обновленного внедорожника Lada 4×4 в России начались 15 января 2020 года. Автомобиль получил полностью новую приборную панель и центральную консоль, более комфортные сиденья, систему ЭРА ГЛОНАСС, улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.

Базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 900 рублей. В нее входят гидроусилитель рулевого управления, система ABS, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, аудиоподготовка.

24 января сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил модель Lada Vesta в новой комплектации Comfort Winter.