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«АвтоВАЗ» отложил установку передней подушки безопасности на Lada 4×4

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Фото: Lada
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Установка руля с водительской подушкой безопасности на обновленный внедорожник Lada 4×4 пока откладывается. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «Лада Онлайн».

Отмечается, что в марте на «АвтоВАЗе» собирались доработать руль и рулевую колонку на Lada 4×4, но планы изменились. На внедорожник планировалось устанавливать рули японской фирмы «ТАКАТА Рус», однако «АвтоВАЗ» разорвал контракт с этой фирмой. Когда появится новый руль на Lada 4×4, пока неизвестно.

Продажи обновленного внедорожника Lada 4×4 в России начались 15 января 2020 года. Автомобиль получил полностью новую приборную панель и центральную консоль, более комфортные сиденья, систему ЭРА ГЛОНАСС, улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.

Базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 900 рублей. В нее входят гидроусилитель рулевого управления, система ABS, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, аудиоподготовка.

24 января сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил модель Lada Vesta в новой комплектации Comfort Winter.

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