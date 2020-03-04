Mercedes-Benz сократит количество выпускаемых моделей

Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к реализации плана по сокращению расходов. Об этом в среду, 4 марта, пишет Autonews со ссылкой на члена совета директоров концерна Daimler Маркуса Шефера.

По словам топ-менеджера, в результате оптимизации сократится количество выпускаемых моделей бренда, а также уменьшится число автомобильных платформ и силовых агрегатов.

Отмечается, что с производства снимут купе и кабриолет Mercedes-Benz S-класса и пикап Mercedes-Benz X-класса. Предполагается, что конвейер покинет и модель Mercedes-Benz B-класса.

Высвободившиеся после сокращения расходов средства планируется направить на разработку новых электромобилей, гибридов и моделей с автономными системами управления.

27 февраля сообщалось, что Mercedes-Benz планирует в этом году представить новый электрический кроссовер EQA.