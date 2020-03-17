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Lexus представил в России новую версию внедорожника LX 570

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Фото: Lexus
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Японская компания Lexus начинает продажи в России внедорожника LX 570 в новой версии Black Vision. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 17 марта.

Новая версия Black Vision отличается затемненными передними противотуманными фарами и задними фонарями, 21-дюймовыми коваными колесными дисками, черными накладками на зеркала заднего вида, затемненными дверными ручками и рейлингами на крыше. Салон автомобиля отделан материалами черного цвета.

Внедорожник Lexus LX 570 Black Vision доступен в двух цветах: белый или черный металлик. Стоимость автомобиля составляет 8 194 000 рублей.

22 ноября сообщалось, что Lexus представила на автосалоне в китайском Гуанчжоу новый электрический кроссовер UX 300e.

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