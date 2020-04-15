Infiniti увеличила стоимость своих автомобилей в России

Японская компания Infiniti в апреле изменила стоимость своих автомобилей в России. Об этом 15 апреля сообщает портал «Цена. Авто».

Отмечается, что большинство моделей стали дороже на 0,9–2,6% относительно прежней цены.

В частности, наименьшую прибавку в 20–70 тыс. рублей получил седан Q50. Модель QX50 выросла в цене на 60–70 тыс. рублей. Кроссовер QX60 стоит теперь на 70–80 тыс. рублей. Сильнее всего, на 95–115 тыс. рублей, подорожал внедорожник QX80.

Предыдущее повышение цен на отдельные комплектации некоторых моделей Infiniti произошло в феврале.

5 ноября сообщалось, что Infiniti в 2020 году выпустит новый кроссовер QX55.