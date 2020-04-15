Прямой эфир

Infiniti увеличила стоимость своих автомобилей в России

0
Фото: Global Look Press/Uli Deck/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Infiniti в апреле изменила стоимость своих автомобилей в России. Об этом 15 апреля сообщает портал «Цена. Авто».

Отмечается, что большинство моделей стали дороже на 0,9–2,6% относительно прежней цены.

В частности, наименьшую прибавку в 20–70 тыс. рублей получил седан Q50. Модель QX50 выросла в цене на 60–70 тыс. рублей. Кроссовер QX60 стоит теперь на 70–80 тыс. рублей. Сильнее всего, на 95–115 тыс. рублей, подорожал внедорожник QX80.

Предыдущее повышение цен на отдельные комплектации некоторых моделей Infiniti произошло в феврале.

5 ноября сообщалось, что Infiniti в 2020 году выпустит новый кроссовер QX55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт рассказала о сроках формирования рынка беспилотных авто
Названа стоимость кроссовера Hyundai Tucson c системой «Яндекс.Авто»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020