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Volkswagen опубликовал фото нового кроссовера Nivus

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Фото: Volkswagen
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал изображение закамуфлированного прототипа нового компактного кроссовера Nivus.

Как сообщает 16 апреля Autonews, автомобиль разрабатывается бразильским подразделением компании. В основу кроссовера легла модульная платформа MQB-А0, на которой базируется хетчбэк Polo нового поколения. Длина машины составляет 3999 мм, а колесная база — 2560 мм. Объем багажного отделения — 415 л.

В салоне Volkswagen Nivus установят цифровую приборную панель, а также большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

На бразильском рынке модель предложат с литровым бензиновым турбомотором мощностью 128 л.с., Силовой агрегат будет работать в паре с механической коробкой передач или с шестиступенчатым «автоматом».

Серийное производство нового кроссовера начнется во второй половине этого года. На европейском рынке модель появится в 2021 году.

8 апреля сообщалось, что компания Volkswagen представила новый концептуальный восьмиместный автобус e-BULLI.

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