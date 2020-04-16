Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название

Компания «Джи Эм-АвтоВАЗ», ранее производившая внедорожники Chevrolet Niva, перерегистрирована в АО «Лада Запад Тольятти». Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба российского бренда «АвтоВАЗ».

«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.

В начале декабря 2019 года стало известно, что «АвтоВАЗ» приобрел 50% акций компании «Джи Эм-АвтоВАЗ» у американской корпорации General Motors. Таким образом, «Джи Эм-АвтоВАЗ» стала на 100% аффилированной компанией группы «АвтоВАЗ». При этом автомобиль Chevrolet Niva с 2020 года будет выпускаться под брендом Lada.

3 апреля сообщалось, что в России подорожал внедорожник Chevrolet Niva.