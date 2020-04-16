Lexus выпустит новый флагманский кроссовер

Автопроизводитель Lexus планирует в 2021 году выпустить новый большой флагманский кроссовер LQ. Об этом 16 апреля сообщает Motor1.

Внешне автомобиль будет похож на концепт LF-1 Limitless, мировая премьера которого состоялась в 2018 году на автосалоне в Детройте (США). Отличительными чертами серийной модели станут заниженная линия крыши, увеличенный дорожный просвет, фирменная широкая решетка радиатора, узкие светодиодные фары и фонари, а также большие колеса.

В США автомобиль предложат с бензиновыми двигателями мощностью 416 и 600 л.с. Кроме того, появится и 354-сильная гибридная версия.

17 марта сообщалось, что в России начались продажи внедорожника Lexus LX 570 в новой версии Black Vision.