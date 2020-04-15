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Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД перенесли на 2021 год

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения в России будут введены не с 1 октября 2020 года, как планировалось ранее, а с 1 апреля 2021 года. Об этом в среду, 15 апреля, пишет «Коммерсант». Сроки перенесены из-за эпидемии коронавируса.

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По данным издания, соответствующий проект постановления подготовлен в Минэкономразвития и согласован с МВД.

«Перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, поэтапно и плавно интегрировать изменения процесса обучения в связи с большим упором на практическое вождение автомобиля в городских условиях», — отметили в министерстве

Постановление, касающееся новых правил проведения экзамена для получения водительских прав было подписано тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым 24 декабря 2019 года.

В частности, указ отменяет запрет на проведение экзамена на магистралях. Практическая часть объединит управление автомобилем на закрытой площадке и в городе.

Маршруты экзамена не будут заранее известны кандидатам в водители. Кроме того, кандидат сможет обжаловать итоги экзамена при неудовлетворительной оценке.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По последним данным, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986 пациентов, скончались — 198.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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