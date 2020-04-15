Toyota приостановит работу 15 заводов в Японии

Автомобильная компания Toyota на два дня остановит производство на всех своих заводах в Японии в связи со снижением спроса на автомобили на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает в среду, 15 апреля, пресс-служба бренда, все 15 японских заводов не будут работать 1 и 11 мая.

Отмечается, что также предполагается периодически частично приостанавливать сборочные линии на отдельных предприятиях.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2 млн случаев заболевания, умерли более 128 тыс. человек, вылечились — 492 тыс.