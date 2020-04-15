Прямой эфир
Сюжет:

Toyota приостановит работу 15 заводов в Японии

0
Фото: Global Look Press/YOSHIO TSUNODA/AFLO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобильная компания Toyota на два дня остановит производство на всех своих заводах в Японии в связи со снижением спроса на автомобили на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает в среду, 15 апреля, пресс-служба бренда, все 15 японских заводов не будут работать 1 и 11 мая.

Отмечается, что также предполагается периодически частично приостанавливать сборочные линии на отдельных предприятиях.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2 млн случаев заболевания, умерли более 128 тыс. человек, вылечились — 492 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Haval рассказали о комплектациях нового внедорожника H5
В США с аукциона продадут старую Lada Niva
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020