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В США с аукциона продадут старую Lada Niva

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Фото: copart.com
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В США на аукционе Copart выставлен на продажу тюнингованный внедорожник Lada Niva 1981 года с пробегом 17 637 км.

Кузов автомобиля находится в отличном состоянии. На внедорожник установлены дополнительные фары, лебедка и большие внедорожные шины.

В салоне Lada Niva установлены спортивные кожаные сиденья с развитой боковой поддержкой.

Информации о двигателе автомобиля нет, но, судя по фотографиям, владелец заменил стандартный 1,6-литровый силовой агрегат на мотор от неизвестной модели.

Продавец планирует продать автомобиль за $25 тыс. (1,85 млн рублей).

19 февраля сообщалось, что на онлайн-аукционе eBay продается автомобиль Porsche 911, который был переделан в багги американскими тюнерами из фирмы Smash Customs.

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