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В Haval рассказали о комплектациях нового внедорожника H5

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Фото: Haval
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Китайский автопроизводитель Haval представит в России новый внедорожник H5. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в среду, 15 апреля, в редакцию «Известий».

Автомобиль будет предлагаться в двух комплектациях: базовой Elite и топовой Premium. В стандартную версию входит кондиционер, задние датчики парковки, мультимедийная система с сенсорным экраном и круиз-контроль.

В топовой комплектации дополнительно предусмотрены кожаный салон, электрорегулировка сидений и камера заднего вида с динамической разметкой.

Внедорожник Haval H5 оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 150 и 177 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с электронным управлением.

9 апреля сообщалось, что завод Haval в Туле возобновил производство автомобилей.

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