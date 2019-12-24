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Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав. Документ размещен 24 декабря на сайте правительства.

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Прежде всего указ отменяет запрет на проведение экзамена на магистралях. Практическая часть будет длиться полчаса и объединит управление автомобилем на закрытой площадке и в городской среде. При этом кандидат не получит возможности заранее проехать по маршруту, так как будет публиковаться лишь примерный список улиц.

Также постановление уточняет сроки проведения повторных экзаменов: в случае- если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то в следующий раз экзамен можно будет пройти снова не ранее месяца, но не позже чем через три месяца.

Кроме этого, кандидат сможет обжаловать итоги экзамена при неудовлетворительной оценке.

Если у автошколы на момент обучения не было соответствующей лицензии, то будущего водителя не допустят до экзамена в ГИБДД.

4 декабря сообщалось о том, что этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав с той целью, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.

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