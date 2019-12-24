Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав. Документ размещен 24 декабря на сайте правительства.

Прежде всего указ отменяет запрет на проведение экзамена на магистралях. Практическая часть будет длиться полчаса и объединит управление автомобилем на закрытой площадке и в городской среде. При этом кандидат не получит возможности заранее проехать по маршруту, так как будет публиковаться лишь примерный список улиц.

Также постановление уточняет сроки проведения повторных экзаменов: в случае- если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то в следующий раз экзамен можно будет пройти снова не ранее месяца, но не позже чем через три месяца.

Кроме этого, кандидат сможет обжаловать итоги экзамена при неудовлетворительной оценке.

Если у автошколы на момент обучения не было соответствующей лицензии, то будущего водителя не допустят до экзамена в ГИБДД.

4 декабря сообщалось о том, что этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав с той целью, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.