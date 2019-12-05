В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене для получения прав

Госавтоинспекция России планирует расширить число теоретических вопросов на экзамене для получения прав, а также отказаться от начисления штрафных баллов. Об этом журналистам сообщил замначальника отдела экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков в четверг, 5 декабря.

«Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнить увеличение задач в счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства», — цитирует Гилякова ТАСС.

Он также подчеркнул, что необходимо выделить отдельный экзаменационный блок для кандидатов, которые сдают теоретическую часть на определенную категорию. По его мнению, в экзамен нужно добавить вопросы, которые касаются психологических основ, а также вопросы медицинского направления.

Расширение теоретической части экзамена предполагается с октября 2020 года, уточнил Гиляков. Также он отметил, что Госавтоинспекция планирует отказаться от балльной системы. По его словам, сейчас существует пять штрафных баллов. Если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан, добавил он.

Также Гиляков отметил, что в будущем изменятся маршруты проведения экзаменов. По его словам, вскоре экзаменатор в ходе движения по маршруту будет сам выбирать направление движения.

Ранее 5 декабря Гиляков рассказал об условиях получения прав иностранными водителями. По его словам, обмен иностранных водительских удостоверений категорий C (грузовики) и D (автобусы) будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения.