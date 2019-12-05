В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва Audi разбила 13 машин

В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва автомобиля Audi A7 повредила 13 машин. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает телеканал «78» со ссылкой на региональный отдел пропаганды управления ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошел около 9:50 у дома № 6 на Выборгском шоссе. По данным правоохранителей, сначала 25-летняя девушка врезалась в стоящий перед пешеходным переходом Mercedeс, после чего снесла знак, столб со светофором и ограждения. Далее она выехала на газон и задела еще 11 машин. Помимо водителя, в результате аварии пострадал 42-летний пассажир. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

3 декабря сообщалось, что в Майкопе водитель без прав сбил на тротуаре четырех подростков, все они доставлены в больницу.