Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Подмосковье

В ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье два человека погибли и два пострадали, сообщила на пресс-служба ГУ МВД Московской области в четверг, 5 декабря.

«Около 6:10 мск на Дмитровском шоссе легковой автомобиль «Лада Гранта» врезался в отбойник. Жертвами ДТП стали два человека, еще двое пострадали», — уточнили в пресс-службе.

Другие подробности не приводятся. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5 декабря в Железнодорожном районе Хабаровска столкнулись легковой и грузовой автомобили. Водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм.