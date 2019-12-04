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Московских водителей предупредили о метели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт 4 декабря из-за метели. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По прогнозам метеорологов, в столице ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с. В подобных условиях происходит снижение средней скорости на дорогах, а также растет число мелких ДТП. В вечерние часы ожидаются затруднения на дорогах, в особенности в центральной части города и на кольцевых магистралях.

В ЦОДД призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, избегая резких маневров или вовсе отказаться от поездок на личном автотранспорте. Как отмечает «Газета.ру», городской транспорт работает в штатном режиме и готов к увеличению пассажиропотока.

Как пишет RT, метель, снегопады и порывистый ветер в столицу принес атлантический циклон. Синоптики присвоили погоде «жёлтый» уровень опасности. Подобная ситуация сохранится вплоть до четверга, 5 декабря, после чего в мегаполис придет небольшое потепление. По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха будет подниматься до 0 градусов. Теплая погода сохранится по меньшей мере до конца недели.

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