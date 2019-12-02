Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале декабря

В начале декабря в Москве и Подмосковье ожидается теплая облачная погода с плюсовыми показателями. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам специалиста, до выходных погода будет колебаться в пределах от –1 до +3 градусов. В первую половину недели характер погоды в столице будет определять влияние атмосферных фронтов, ожидаются небольшие снегопады. Начиная с четверга, 5 декабря, с запада придет теплый воздух, температура повысится до +1…+3 градусов и сохранит положительные значения даже в ночное время.

Синенков отметил, что такая погода может поспособствовать таянию снежного покрова, а также стать причиной слякоти.

Ранее 2 декабря и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре.