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Синоптики спрогнозировали погоду на Новый год в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В новогоднюю ночь в Москве и Московской области ожидаются слабый мороз и небольшой снег. Об этом в понедельник, 2 декабря, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Исходя из климатического анализа, в ночь на 1 января должно быть примерно –7...–9 градусов, а дневная температура в первый день нового года составит 3–5 градусов ниже ноля, передает «РИА Новости».

В конце ноября синоптики пообещали, что Москва в декабре будет находиться в зоне «температурных качелей». При этом осадков будет много, и, вероятно, Русская равнина не останется без сугробов на Новый год, хотя не исключена и праздничная оттепель, говорится в сообщении.

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