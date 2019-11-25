Синоптики предсказали москвичам температурные качели в декабре

Декабрь в Москве будет сопровождаться «температурными качелями». Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил центр погоды «Фобос».

В столице ожидаются периодические вторжения то теплых, то холодных циклонов. Несмотря на это, общий фон температуры будет выше нормы, даже в периоды похолоданий. При этом осадков будет много, и, вероятно, Русская равнина не останется без сугробов на Новый год, хотя не исключена и праздничная оттепель, говорится в сообщении.

Температура выше нормы ожидается и в большинстве других регионов. Исключение составят север Сибири и Дальний Восток, где будет холоднее обычного.

Ранее 25 ноября синоптики предупредили об изменении атмосферного давления в Москве. Сейчас оно повышенное (759 мм ртутного столба при норме в 748 мм), к концу недели из-за перемещения центра циклона в сторону Балтии опустится до 733 мм.