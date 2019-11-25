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Гидрометцентр предупредил об «атмосферной впадине»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Атмосферное давление придет к среднеклиматическим значениям только к середине недели, 27 ноября, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» в понедельник, 25 ноября.

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«В течение прошлой недели мы наблюдали так называемый климатический зуб. Когда два дня давление было близко к экстремально высокому. На графиках это выглядело как большой зуб или клык», — уточнила она.

Но к 29 ноября давление понизится до 732 мм рт. ст., что на 15 единиц ниже нормы. По словам Паршиной, такой резкий перепад давления больше будет похож на «атмосферную впадину».

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, в этот период необходимо относиться к своему здоровью с особым вниманием. Перепады давления могут влиять даже на психическое состояние человека: настроение резко ухудшается, когда давление низкое.

Температура воздуха также будет неустойчивая. Первая половина недели в Москве будет довольно холодной: днем –3...5 градусов, ночью –7...9, по области до –11, местами — до –15. Однако 27 ноября ночью мороз уже будет слабее, днем 0...–2 в Москве и по области до +1 градуса. 28 и 29 ноября — небольшой снег, ночью –1...6 градусов, днем –3...+2 градуса.

25 ноября в якутском городе Верхоянске отменили занятия в школах из-за 52-градусного мороза.

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