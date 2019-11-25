В якутском Верхоянске отменили занятия в школах из-за 52-градусного мороза

Температура воздуха опустилась до 52 градусов мороза в городе Верхоянск в Якутии. Об этом сообщается на сайте республиканского управления гидрометеорологии в понедельник, 25 ноября.

Как сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), для учеников с первого по девятый классы объявлен актированный день.

Так называются дни, когда школьников освобождают от уроков в связи с низкой температурой, зафиксированной метеостанциями.

Ранее синоптики заявили, что «сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.