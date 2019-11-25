Синоптики рассказали о погоде в Москве на 25 ноября

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает гостей и жителей столичного региона в понедельник, 25 ноября.

Днем в Москве температура воздуха опустится до 3-5 градусов ниже нуля, по области может похолодать до минус 7 градусов. В ночное время температура опустится до минус 9 градусов, в Подмосковье до минус 11 градусов, местами до минус 15.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России, ожидается переменная облачность, без осадков, атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Ветер южный до 7 м/с.

24 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что туманы и дымки ожидаются в Москве в конце следующей недели, они могут вызвать ухудшение видимости.