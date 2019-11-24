Синоптик предупредил о туманах в Москве на следующей неделе

Туманы и дымки ожидаются в Москве в конце следующей недели, они могут вызвать ухудшение видимости. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу, субботу и воскресенье пойдет оттепель, ночью околонулевые температуры. Влажный воздух, а значит, туманы, дымки, морось неприятная», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Тишковец отметил, что из-за туманов могут быть проблемы с авиасообщением, также ожидается сложная обстановка на дорогах. По его словам, ночью температура может опускаться ниже нуля, поэтому москвичей ждут смешанные осадки и временами гололедица.

23 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «пушкинская» погода — мороз и солнце — установится в ближайшие дни в Москве и области.

В этот же день врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем опасна ясная морозная «марсианская» погода в Москве. По его словам, аллергическую реакцию могут вызвать споры плесени из гниющей травы.