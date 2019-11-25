Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве

Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказала специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Отмечается, что сейчас наблюдается повышенное атмосферное давление — 759 мм рт.ст. при норме 748 мм.

«Характер погоды меняется, идет перестройка атмосферных процессов: антициклон уходит на юго-восток, опускается фронтальная зона, и мы будем находиться под влиянием семейства циклонов. В четверг мы будем еще на юго-восточной их периферии, а в субботу центр циклонов прогнозируется над странами Балтии», — приводит слова Макаровой ТАСС.

Она отметила, что давление упадет до 733 мм рт.ст.

По данным Гидрометцентра, начало недели будет без осадков. Днем в понедельник в Москве -1...-3°, по области -1...-6°. Во вторник днем -2...-4° в столице и -1...-6° в Подмосковье.

В среду и четверг преимущественно без осадков. Столбики термометров поползут вверх. В среду днем 0...-2° в столице и +1...-4° в области. В четверг будет на градус выше.

Ранее в понедельник Гидрометцентр предупредил россиян об «атмосферной впадине».