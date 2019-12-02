Вильфанд рассказал о резком потеплении в некоторых регионах России

На наступившей неделе в нескольких регионах России потеплеет. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил «РИА Новости» и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Красноярском крае, где царят экстремальные морозы в –48 градусов, к концу недели потеплеет на 20 градусов.

«На юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская область, Алтайский край), в Новосибирске, Барнауле и Омске температурный фон будет около нормы (около –15 градусов ночью, днем около –10). К концу этой недели минимальная температура будет около 0 в этих областях», — цитирует его агентство.

Вильфанд предупредил, что такие температурные скачки будут характерны для всего декабря.

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