Прямой эфир
Сюжет:

Вильфанд рассказал о резком потеплении в некоторых регионах России

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На наступившей неделе в нескольких регионах России потеплеет. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил «РИА Новости» и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Красноярском крае, где царят экстремальные морозы в –48 градусов, к концу недели потеплеет на 20 градусов.

«На юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская область, Алтайский край), в Новосибирске, Барнауле и Омске температурный фон будет около нормы (около –15 градусов ночью, днем около –10). К концу этой недели минимальная температура будет около 0 в этих областях», — цитирует его агентство.

Вильфанд предупредил, что такие температурные скачки будут характерны для всего декабря.

28 ноября синоптик рассказал о феномене мороси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 декабря
Синоптики рассказали москвичам о погоде в декабре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019