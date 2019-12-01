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Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в воскресенье, 1 декабря, ожидается максимальная температура –1 градус, облачная погода, местами небольшой снег. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.

Отмечается, что днем температура воздуха в столице составит –1...–3 градуса.

Ожидается северо-западный и западный ветер 5–10 м/с, временами 15 м/с, атмосферное давление в сtредине дня прогнозируется на уровне 744 мм рт. ст.

В ночь на понедельник температура опустится до –5...–7.

Синоптики предупреждают о сильной гололедице.

24 ноября сообщалось, что «сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям в садах. Синоптики посоветовали накрывать их еловыми ветками, завернуть в специальный материал или засыпать опилками.

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