Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре

В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах осадки будут в дефиците, пишет «Газета.Ру». При этом в Иркутске, Барнауле, Томской области и в Красноярске, Кемерово, Братске осадки будут избыточными.

30 ноября глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в Москве погода в декабре будет теплой, больше похожей на осеннюю. Однако, по его словам, это не значит, что зимы в столице не будет. Жителей города ожидают в том числе и снегопады.