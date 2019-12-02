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Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах осадки будут в дефиците, пишет «Газета.Ру». При этом в Иркутске, Барнауле, Томской области и в Красноярске, Кемерово, Братске осадки будут избыточными.

30 ноября глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в Москве погода в декабре будет теплой, больше похожей на осеннюю. Однако, по его словам, это не значит, что зимы в столице не будет. Жителей города ожидают в том числе и снегопады.

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