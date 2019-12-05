Аварийный выезд: в 2019 году число ДТП с автобусами увеличилось на 12%

За 10 месяцев нынешнего года в России произошло на 12% больше ДТП с участием автобусов, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики ГИБДД. При этом большинство аварий — 4518 — было совершено по вине водителей, работающих в компаниях с лицензией на пассажирские перевозки. Согласно данным ведомства, ситуация с аварийностью в сфере автобусных перевозок с 2016 года не меняется в лучшую сторону ни по количеству ДТП, ни по числу погибших и пострадавших. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что все принятые ранее меры пока не оказывают должного эффекта. По их мнению, для решения проблемы необходимо ужесточить ответственность водителей автобусов даже за незначительные ДТП, запретить использовать старый транспорт и вернуть инспекторов на дороги.

Наказание не для всех

Согласно статистике ГИБДД, с января по октябрь в стране произошло 5598 аварий с участием автотранспорта общего пользования, осуществляющего автобусные перевозки. Это на 12% больше, чем за первые 10 месяцев прошлого года (4990 случаев). В результате таких ДТП в нынешнем году погибли 263 человека, пострадали — 8242.

Большинство аварий (4518 случаев) произошло по вине водителей. 3068 виновников ДТП на тот момент работали в компаниях с лицензией на осуществление пассажирских перевозок. В ГИБДД также зафиксировали и значительное увеличение (на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) числа дорожных происшествий с участием пьяных водителей автобусов. Однако в абсолютных цифрах таких аварий было не очень много — всего 54.

Официально прокомментировать причины изменения числа ДТП в ГИБДД и Ространснадзоре не смогли. При этом ситуация по ДТП с автобусами и числу погибших и пострадавших в них принципиально не меняется почти четыре года. Так, согласно статистике автоинспекции, за 10 месяцев 2016-го в стране произошло 3876 аварий с участием автобусов, в которых погибло 242 человека, а ранения получили 5953. Пик пришелся на 2017 год, когда с января по октябрь количество таких ДТП составило 6109 — они унесли 336 жизней, а травмы получили 9186 пассажиров.

— С 2015 года в нормативные документы было много внесено изменений в сфере пассажирских перевозок, — пояснила «Известиям» глава экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. — В частности, они касались режима труда и отдыха водителей, медицинского осмотра, прохождения техосмотра, требований к максимальному количеству штрафов, наличию ремней безопасности и другого.

Эксперт отметила, что требования к юридическим и физическим лицам, осуществляющим грузо-пассажирские перевозки, очень сильно отличаются с точки зрений санкций. Например, штрафы для юрлиц могут достигать 300 тыс. рублей, а для частников — до 5 тыс. рублей. Поэтому часто такие фирмы регистрируются как ИП, и в этом случае в их отношении перестают действовать многие меры. Транспортные компании серьезнее относятся к соблюдению требований и тщательнее подбирают водителей. Частники же экономят даже на техническом обслуживании транспорта, не говоря уж о проверке водителей на алкогольное опьянение.

Ответить за каждый случай

По мнению председателя правления Союза автошкол России Александра Ачкасова, одной из главных причин сложившейся ситуации стало использование устаревшего автопарка.

— Надо отдать должное ГИБДД: она борется с этой проблемой, закручивает гайки. Но у нас нет инспекторов на дорогах — их заменяют камерами. А техника не может зафиксировать состояние транспорта и водителя, — пояснил он «Известиям». — И пока мы будем ездить на хламе, у нас сохранится такая статистика. Автобусы покупаются даже не в Германии, а в Египте, Армении и других странах.

Эксперт напомнил, что ранее ГИБДД предлагала повысить максимально допустимый возраст автобусов до 10 лет, но эту инициативу отклонили, и в итоге на дорогах оказываются даже 15-летние машины.

— Люди, которые занимаются перевозками, далеко не бедные. Поэтому стоит поставить их в жесткие рамки, обязав «освежить» автопарк, — считает Александр Ачкасов.

Причина роста аварийности в сфере общественных перевозок состоит и в том, что степень ответственности водителей за поведение на дорогах слишком невысока, считает директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.

— Сейчас при помощи ГЛОНАСС перевозчик может контролировать соблюдение скоростного режима, но не отследит манеру вождения, — пояснила она «Известиям». — Водитель, по вине которого могут погибнуть люди, до этого, скорее всего, уже попадал в ряд незначительных ДТП. В аварии с легковым автомобилем пассажирам чаще всего ничего не угрожает, и она пройдет мимо серьезных проверок. Перевозчик может предъявить претензии водителю, заставить его возместить ущерб, но тот уволится и пойдет работать в другую компанию. И так он ходит по кругу. А потом такой водитель попадает в форс-мажорные обстоятельства, совершает роковые ошибки, и в результате гибнут люди.

По словам эксперта, отследить прошлое водителей практически невозможно. Даже штрафы, как правило, приходят на перевозчика, а не на конкретного человека.

— Если мы хотим, чтобы на дороге не происходило серьезных аварий, необходимо, чтобы водитель нес серьезную ответственность за все ДТП, в которые он попадает, — отметила Татьяна Ракулова.

Установка на неторопливость

Статистика очень красноречиво отображает реальность: большинство принимаемых мер ощутимого влияния на ситуацию не оказывают, считает член Координационного совета представителей автомобильного и городского наземного электрического транспорта при Минтрансе РФ Норайр Блудян.

— Законодательство в этой сфере у нас достаточно строгое. Но оно не выполняется, и нет механизмов его реализации в отношении индивидуальных предпринимателей. В связи с чем назрела необходимость концептуального пересмотра всех подходов к организации перевозок и пониманию, как обеспечить их безопасность, — отметил эксперт.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин тоже придерживается мнения, что практически все принимаемые ужесточения законодательства не оказывают должного эффекта.

— Это было только для психологического успокоения общественности, не более того. Если в маленьком городе есть только один перевозчик, то он так или иначе получит лицензию, — сказал он «Известиям».

Эксперт также считает, что необходимо усилить внимание к обучению водителей, особенно со стороны психологов.

— Нужна водительская установка — неторопливость. Когда человек везет в салоне 20 и более пассажиров, он всегда должен помнить, что рискует жизнью большой группы людей, — пояснил он.

С начала зимы в России произошло шесть серьезных аварий с участием пассажирского транспорта. 1 декабря автобус Чита–Сретенск упал с моста через реку Куэнгу — авария унесла 19 жизней. Уже 3 декабря стало известно сразу о четырех подобных ДТП: на трассе Новоселки–Жайск в Нижегородской области шесть человек пострадали из-за столкновения «ПАЗа» с внедорожником, а в Воронежской области на федеральной трассе М-4 «Дон» опрокинулся рейсовый автобус с украинскими номерами, травмы получили 17 пассажиров. В этот же день в Челябинске маршрутка врезалась в дерево, в результате чего ранены были шестеро человек, а в Тюменской области опрокинулся автобус с 20 работниками птицефабрики. Цепочка аварий продолжилась 4 декабря, когда в Саратове автобус врезался в столб, из-за чего пострадали 11 человек.