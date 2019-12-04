Российский бизнесмен погиб после ДТП в Лондоне

В Лондоне скончался российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий. В столице Великобритании предпринимателя сбила машина. В результате ДТП он был госпитализирован, но спустя несколько дней скончался в больнице не выходя из комы. Информация об этом появилась на официальной странице консалтинговой фирмы «Партнеры и Боровков» в Facebook. Также на сайте компании появилось сообщение, посвященное Обретецкому.

«Без преувеличения, Дмитрию с партнерами удалось создать, возможно, одну из самых цивилизованных и «европейских» компаний в нашей стране. Более того, он одним из первых в России внедрил в своей компании бюджетирование и KPI», — говорится в тексте.

Дмитрий, как отмечают его партнеры, был человеком разносторонних интересов. На знаменитом четвертьфинале футбольного Евро-2008 он один в толпе нидерландских болельщиков держал большой флаг России с надписью «Волгоград». Также он любил хард-рок и был поклонником творчества Оззи Осборна.

По данным сайта v1.ru, волгоградец Дмитрий Обретецкий родился 5 февраля 1970 года. В 1991 году зарегистрировал предприятие «Магнат», которое специализировалось на операциях на фондовом рынке страны. Позднее компания сделала ставку на торговлю алкоголем. Когда бизнес стал разрастаться, Дмитрий Обретецкий основал ООО «Магнат и К», представлявшее собой сеть из нескольких розничных торговых точек по оптовой продаже ликероводочной продукции. Помимо этого, его компания была официальном дистрибутором Mars, Nestle и Procter&Gamble.