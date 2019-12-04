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В результате ДТП с двумя автобусами в Праге пострадали 30 человек

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Фото: twitter.com/zzshmp
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В результате столкновения в среду двух автобусов в Праге пострадало около 30 человек, среди которых большинство детей. Об этом сообщил в своем Twitter чешский оператор общественного транспорта DPPOficialni 4 декабря.

По данным оператора, ранения в основном легкие. Многим пострадавшим оказали медпомощь на месте.

Госпитализированы 16 человек, среди которых восемь взрослых и восемь детей. Одну пострадавшую с травмой головы доставят в медучреждение вертолетом.

Малышей, которые не пострадали, эвакуировали в расположенную недалеко от места ЧП столовую, где их навестили воспитатели детских садов, полицейские и медработники.

В сообщении компании говорится, что ДТП произошло в районе улицы Розтильска. В Twitter чешской полиции уточняют, что авария произошла на улице Ярника. «Пострадавших может стать больше. В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия задействованы все спасательные службы, в том числе вертолет», — отмечается в сообщении.

Движение в данном районе временно ограничено.

В середине ноября четверо детей госпитализировали в отделение травматологии после ДТП со школьным автобусом на трассе Владимир–Рязань недалеко от города Гусь-Хрустальный. Еще двоих врачи осмотрели и отпустили домой.

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