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На Ямале пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом

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Фото: vk.com/Происшествия Ноябрьск
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Пять человек получили травмы в результате ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, передает в понедельник, 2 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительной информации, «КамАЗ» находился на обочине и, перед тем как выехать на дорогу, водитель не убедился в отсутствии другого транспорта. «В этот момент в попутном направлении двигался автобус «Волжанин». Произошло столкновение», — рассказали в ведомстве.

Столкновение произошло на трассе между Ноябрьском и поселком Вынгапуровским, уточняет RT.

В момент происшествия в автобусе находились 13 человек, включая водителя.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В результате происшествия погибли 19 человек, в том числе водитель. Пострадали 22 человека, госпитализация потребовалась 18 из них. 2 декабря в Забайкалье объявлено днем траура по погибшим.

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