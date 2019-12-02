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Медведев предложил отправить пострадавших в ДТП в Забайкалье в Москву

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил при необходимости транспортировать пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье на лечение в Москву. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить за этим вопросом и докладывать ему о ситуации.

Голикова в ходе совещания у главы правительства сообщила, что для оказания помощи сделано всё возможное. Предложение об отправке пациентов в столичные клиники уже отправлено региональным властям, но пока все пострадавшие находятся в состоянии, не допускающем транспортировку, передает ТАСС.

1 декабря автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В салоне находился 41 человек. Жертвами ДТП стали 19 человек, в том числе водитель автобуса и двое детей, полутора и трех лет.

Пострадал 21 пассажир, госпитализированы 18 человек, трое из них в реанимации.

2 декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура по погибшим в этой аварии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что документы на автобус были в порядке, мост в исправном состоянии.

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