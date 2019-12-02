Выживших пассажиров автобуса в Забайкалье спасли ремни безопасности

Более двадцати человек, которые находились в упавшем с моста в реку автобусе в Забайкалье, спаслись благодаря ремням безопасности. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, окончательная причина происшествия пока не установлена.

«Однако предварительно водитель автобуса не справился с управлением на скользком дорожном покрытии моста. Возможно, как сообщалось ранее, из-за пробитого колеса. Однако эту версию также еще предстоит подтвердить», — цитирует источник «Интерфакс».

Пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска 1 декабря около 15:00 (9:00 мск). Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Автоперевозчик, которому принадлежал автобус, имел ряд нарушений, выявленных в ходе трех за 2019 год проверок. В частности, транспортные средства автоперевозчика отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.

Как сообщила страховая компания «СОГАЗ», родственники жертв аварии смогут получить страховые выплаты в размере 2,025 млн рублей в соответствии с требованиями закона.

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что мост, с которого упал автобус, был в полном порядке. По его словам, у конструкции были крепкие металлические ограждения пешеходной части моста. Часть ограждений была снесена машиной на значительной части постройки.