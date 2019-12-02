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В районе Забайкальского края после ДТП ввели режим ЧС

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Фото: ТАСС/Минздрав России
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Администрация Сретенского района Забайкальского края ввела в округе режим чрезвычайной ситуации в связи с ДТП с участием рейсового автобуса, сообщил глава района Алексей Закурдаев.

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«Режим ЧС ввели, так как погибшие и пострадавшие — это жители сразу нескольких населенных пунктов Сретенского района, нужно решать много организационных вопросов, связанных с погребением, доставкой родственников к пострадавшим и так далее», — цитирует его ТАСС в понедельник, 2 декабря.

После аварии местной администрацией были организованы две комиссии, занимающиеся оказанием юридической помощи семьям погибших и пострадавшим, а также предоставлением им выплат.

По словам главы района, семьям погибших будет выделено по 100 тыс. рублей на погребение каждого, еще по 20 тыс. рублей будет выделено жителям города Сретенска.

Он подчеркнул, что договоры с похоронными организациями уже заключены и идет подготовка к погребению.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Автоперевозчик, которому принадлежал автобус, имел ряд нарушений, выявленных в ходе трех за 2019 год проверок. В частности, транспортные средства автоперевозчика отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что мост, с которого упал автобус, был в полном порядке. По его словам, у конструкции были крепкие металлические ограждения пешеходной части моста. Ограждения были снесены машиной на значительной части постройки.

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