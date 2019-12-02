В Чите спасли ребенка беременной пассажирки попавшего в ДТП автобуса

Врачи забайкальской краевой клинической больницы спасли ребенка пассажирки упавшего с моста автобуса. Женщина находится на шестом месяце беременности. Об этом рассказал ее муж Александр Чернявский, который ехал вместе с ней, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 2 декабря.

«Сказали, что с ребенком всё хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет», — цитирует агентство Чернявского.

По его словам, водитель не справился с заносом на мосту. Сам Чернявский сразу после ДТП помогал другим пассажирам выбраться из поврежденного автобуса.

Пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска 1 декабря около 15:00 (9:00 мск). Погибли 19 человек, еще 21 пассажир пострадал.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель. По данным Госавтоинспекции, причиной происшествия стало лопнувшее колесо автобуса.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в сжатые сроки расследовать гибель пассажиров, а также потребовал оценить техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации и предрейсового обслуживания.

Кроме того, поручено изъять у полиции материалы по факту ДТП для дальнейшего всестороннего и полноценного расследования дела следователями СК России в одном производстве с фактом ненадлежащего оказания услуг.

Автоперевозчик, которому принадлежал автобус, имел ряд нарушений, выявленных в ходе трех за 2019 год проверок. В частности, транспортные средства автоперевозчика отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Пнева нарушения графика смены водителей.

Как сообщила страховая компания «СОГАЗ», родственники жертв аварии смогут получить страховые выплаты в размере 2,025 млн рублей в соответствии с требованиями закона.

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что мост, с которого упал автобус, был в полном порядке. По его словам, у конструкции были крепкие металлические ограждения пешеходной части моста. Часть ограждений была снесена машиной на значительной части постройки.